النصر يكتسح أحد ويواصل مطاردة الهلال

استعاد النصر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين عقب فوزه على ضيفه أحد 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر في إيقاف مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله في المرحلتين السابقتين أمام الفتح والفيصلي ليواصل مطاردته للمتصدر الهلال.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي احتاج 16 دقيقة حتى تمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنام بقدمه في شباك الحارس عبده بسيسي.

وواصل النصر هجومه وسجّل مدافعه سلطان الغنّام هدفاً عند الدقيقة 25 إلا أن الحكم ألغاه عقب العودة لتقنية الفيديو بداعي لمس الكرة باليد.

وعند الدقيقة 45+1 تمكن مدافع النصر سلطان الغنّام من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك أحد.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه فهد الجميعة أن يضيف الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي نور الدين أمرابط ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية، إلا أنها وجدت الحارس عبده بسيسي الذي تصدى بها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر للاعبه البرازيلي بيتروس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبده بسيسي الذي تصدى بها بصعوبة.

وواصل النصر اعتماده على التسديد من خارج منطقة الجزاء وهذه المرمى وهذه المرة حينما أطلق لاعبه المغربي نور الدين مرابط قذيفةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبده بسيسي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 72 تمكن لاعب النصر البديل يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة بطريقة ذكية لتستقر غي شباك أحد.

وعند الدقيقة 78 تمكن لاعب النصر عوض خميس من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي أحد على رصيده السابق 6 نقاط في المركز الأخير.