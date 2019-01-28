حمدالله: النصر يتعرض إلى الظلم.. وسأعتزل كرة القدم

أعلن عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر استعداده لاعتزال كرة القدم إذا ثبت أن ضربة الجزاء التي احتسبت لمصلحته أمام أحد وتم إلغاؤها بعد العودة إلى تقنية الفيديو غير صحيحة، قائلاً في الوقت ذاته إن ناديه النصر يتعرض إلى ظلم من قبل بعض الحكام.

وأحرز حمدالله هدفاً ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، كما ألغيت ضربة الجزاء التي حصل عليها، وأنذره الحكم ببطاقة صفراء ستغيبه عن مواجهة التعاون في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المهاجم المغربي في تصريحات تلفزيونية: النصر يظلم من قبل بعض الحكام، ومع مرور المباريات بدأت أتأكد من هذا الأمر، حكم مباراة اليوم ألغى ضربة الجزاء والتي لو ثبت أنها غير صحيحة فأنا مستعد لاعتزال كرة القدم. متمنياً من إدارة الأصفر رفع اعتراض على البطاقة الصفراء التي تلقاها اللاعب بعد إلغاء ركلة الجزاء.

وواصل: نتائج النصر الأخيرة تعتبر عادية لأنه فريق كبير، وعلينا أن نتحسن أكثر، أما اليوم فلعبنا كفريق واحد ولا يهم التسجيل أو صناعة الأهداف بل الفوز.