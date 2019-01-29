الأسترالي ديجينك يصل الرياض للالتحاق بتدريبات الهلال

وصل الأسترالي ميلوش ديجينك إلى الرياض تمهيداً للالتحاق بتدريبات الهلال الذي تعاقد معه منتصف الشهر الجاري قادماً من النجم الأحمر الصربي.

ونشر حساب الهلال صور اللاعب الأسترالي الدولي والذي كان وراء خروج منتخب بلاده من كأس آسيا 2019 بعدما مرر كرة بشكل خاطئ إلى الإماراتي علي مبخوت مسجل هدف مباراة ربع النهائي الوحيد.

وتعاقد الهلاليون مع ديجينك لمدة 3.5 مواسم، لينضم إلى قائمة من اللاعبين الأجانب الموجودين في صفوف الأزرق وهم علي الحبسي وألبرتو بوتيا وجيلمين ريفاس وجوناثان سوريانو وبافتمبي غوميز وأندري كاريّو وكارلوس إدواردو بالإضافة إلى الإماراتي عمر عبدالرحمن.