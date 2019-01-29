الروماني ستانشيو يعزز وسط أهلي جدة

أعلنت إدارة أهلي جدة التعاقد مع صانع الألعاب الروماني نيكيولاي ستانشيو بشكل مبدئي، على أن يتم التعاقد الرسمي لمدة 3.5 مواسم بعد اجتياز الفحص الطبي. لينضم إلى صفوف الفريق في خامس صفقة تبرمها إدارة عبدالله بترجي المكلفة بعد التعاقد مع التشيلي بايزا والبرازيلي سانتوس وحسين عبدالغني بالإضافة إلى إعادة المعار تيسير الجاسم.

وبدأ اللاعب الروماني (25 عاماً) مشواره الرياضي في صفوف فريق يونيريا ألبا لوليا، قبل الانتقال في عام 2011 إلى فاسلوي، أحد الفرق المعروفة في رومانيا، ورحل منه تجاه ستيوا بوخارست العريق، ومع الأخير خاض منافسات دوري أبطال أوروبا 2013-2014.

وبعد عامين مع ستيوا انتقل إلى أندرلخت العريق في بلجيكا رغم محاولات تشيلسي اللندني التعاقد معه، ودفع الأول 10 ملايين يورو مقابل التعاقد مع ستانشيو، مما جعله أغلى لاعب في تاريخ النادي، وفي العام الماضي انتقل نيكولاي إلى سبارتا براغ التشيكي في صفقة تاريخية بالنسبة للأخير قدرها 4.5 مليون يورو.

وعلى الصعيد الدولي ، شارك مع رومانيا في 28 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وتعتبر المشاركة في يورو 2016 بفرنسا المحطة الدولية الأبرز بالنسبة لستانشيو.