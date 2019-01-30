أسترالي الباطن.. سوداني زامل كاهيل وشارك في "العالمية"

يخوض الأسترالي أسامة مالك، أول تجربة احترافية له خارج أستراليا، بعدما لعب مع ستة أندية بالدوري الأسترالي، قبل أن يتجه إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن نادي الباطن، يوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط قادما من ملبورن سيتي الأسترالي إلى صفوف الفريق لمدة موسم ونصف.

وتعود أصول صاحب الـ 28 عاما إلى السودان، حيث سبق ولعب والده مع نادي الأملاك بالعاصمة الخرطوم وكان قريبا من الانتقال إلى المريخ، حسب ما ذكر والده في تصريحات صحافية، إلا أنه سافر إلى اليونان للدراسة، وقال: ارتبطت حينها بزوجتي الأسترالية آن التي كانت تعمل كممرضة، وعدت إلى أستراليا في 1982.

وورث أسامة مالك عشق كرة القدم من أسرة والده، لاسيما أن أعمامه "حسين وإبراهيم وداعة" لعبا في المريخ السوداني في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وشارك عمه الثالث مع فريق التحرير في الخرطوم، ليحول أسامة وجهته من الناحية الأكاديمية وقرر احتراف كرة القدم، لكن ذلك لم يمنعه من إكمال دراسته والتخصص في الهندسة.

ونشأ مالك وسط أجواء ثقافية على الرغم من أن والده ترعرع في بيت من "الطوب اللبن" بالعاصمة السودانية الخرطوم، لكن والده ركز على أن يترعرع ابنه وسط بيئة محبة للفن وكرة القدم، كما تكنّ والدته تقديرا خاصا للموسيقى، وهو ما جعل أسامة مالك يجيد استخدام الآلات الموسيقية، ويعزف "بالغيتار".. وعمل أيضا في صغره بمطعم والده.

وبدأ أسامة مالك مشواره في فريق الولاية عندما وصل إلى 12 عاما، ويقول: لعبت مع شقيقي زكي، كان بيننا تنافس كبير والكثير من المعارك في الفناء الخلفي للمنزل، وهذا أمر جيد لأنه جعل جلدي سميكا وكبرت بسرعة.

وفي سن الرابعة عشرة، صقل مدرب إنجليزي موهبته في فريق أقل من 19 سنة بنادي كرويدون، قبل أن يرفع مدرب فريق أديلايد يونايتد من قدراته في المراحل السنية، ولعب في صغره كمهاجم وجناح، لكنه دائما كان يريد العودة إلى خط الوسط وهو ما حول مركزه إليه في وقت لاحق.

وبدأ مشواره الاحترافي مع فريق كوريدون الأسترالي قبل الانتقال إلى مجموعة من الفرق في بلاده، مثل أديلايد يونايتد ونورث كوينزلاند فوري قبل أن يصل إلى ملبورن سيتي الذي خاض معه 57 مباراة في الدوري الأسترالي "أي ليغ"، ويلعب كمحور دفاعي بالإضافة إلى قلب دفاع زامل قائد أستراليا السابق تيم كاهيل، وشارك مع منتخب أستراليا تحت 20 عاما.

وشبهت الصحافة الأسترالية طريقة لعبه بالفرنسي باتريك فييرا والعاجي يايا توريه، كما لديه تمريرات مميزة ويمكنه المشاركة في التقدم إلى الهجوم، وقال: أحرص على مشاهدة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعمل على محاكاة الطريقة التي يلعبون بها.

وسبق واستدعى مدرب المنتخب الأسترالي مالك للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول للمشاركة في تصفيات كأس آسيا سابقا، لكنه لم يشارك في أي مباراة، إلا أنه اعتبر الأمر بمثابة اعتراف بتحسن مستواه، موضحا: التواجد مع المنتخب أمر رائع بالنسبة لي، في غضون 4 أيام تعلمت الكثير من الأمور، وهو ما يدفعني للوصول إلى مستوى أعلى.

وشارك أسامة في كأس العالم للأندية 2008 مع نادي أديلايد الأسترالي، كان يبلغ 18 عاما، وحصل فريقه على المركز الخامس، وأشارت تقارير صحافية سودانية تعود إلى 2017، بأن اتحاد الكرة السوداني حاول التواصل مع اللاعب الملقب بـ"أوزي" من أجل تمثيل المنتخب.