القانوني أبو راشد: وصف الفواز بالفاشل ليس تجريحاً

أوضح خالد أبو راشد، المختص في الشؤون القانونية الرياضية، أن تغريدات سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ضد قصي الفواز، رئيس اتحاد الكرة، يعود تقدير عقوبتها إلى لجنة الانضباط، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جمل في تغريدات رئيس النصر يمكن أن تعتبر إساءة، لكن وصفه لرئيس الاتحاد بالفاشل يعتبر نقدا وليس تجريحا.

وقال في تصريحات لبرنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: للأسف الشديد لا توجد معايير معينة في لوائح الانضباط، لكن تشير الفقرة الثالثة في المادة الخامسة إلى أن العقوبة لا تزيد عن 80 ألف ريال، وهناك مادة أخرى يمكن عبرها إيقافه عاما وتغريمه 300 ألف ريال، والأمر تقديري لأعضاء اللجنة وهذا قصور كبير في اللائحة.

وأضاف: أغلب العقوبات السابقة كانت عبارة عن غرامات مالية، ومن الممكن أن تعاقب لجنة الانضباط وتخفف الاستئناف العقوبة، ولا يوجد حصانة ضد الأعضاء ولا أحد فوق النقد.

وواصل: عندما تصف شخصا بأنه فاشل في عمله، هنا لا يوجد تجريح شخصي ويعتبر نقدا، لكن هناك ثلاث جمل في تغريدات سعود آل سويلم تجاوزت موضوع النقد وتصل إلى الإساءة وفقا لتقديري، عندما ذكر في الجملة الأولى "العبث الذي يقوده قصي الفواز"، والثانية "لجنة الانضباط تكون صورية مثل المسابقات".. والثالثة "أن من يعمل تحت مظلته مجرد كمالة عدد".