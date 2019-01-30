الهلال يمدد عقد البريك حتى 2022

مددت إدارة الهلال برئاسة الأمير، محمد بن فيصل، يوم الأربعاء، تعاقدها مع الظهير الأيمن محمد البريك لثلاثة أعوام قادمة.

وكان قد بدأ البريك مسيرته مع الهلال منذ الفئات السنية في عام 2009 حتى 2014، عندما لعب للفريق الأول قبل أن تتم إعارته للرائد منتصف موسم 2014 - 2015. وبعد انتهاء إعارته لعب البريك بشكل مستمر مع الفريق حتى الآن وحقق لقب دوري وكأس ملك وكأس ولي العهد ولقبي سوبر سعودي.

ولعب البريك في صفوف المنتخب السعودي خلال كأس آسيا 2019، كما شارك أساسيا في كأس العالم 2018 خلال مباريات المنتخب الثلاث.