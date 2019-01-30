زوران.. مدرب نقلته "ظروفه العائلية" من النصر إلى الهلال

سيعود الكرواتي زوران إلى الرياض، ولكن هذه المرة إلى جانبها الأزرق بعد أن كان الرجل الأول للجماهير النصراوية على مدار 6 أشهر رغم عدم حصوله على أي بطولة مع الفريق.

وكان المدرب الكرواتي قد أعلن استقالته يوم الثلاثاء مع نادي العين الإماراتي، تمهيدا لانتقاله إلى الهلال في وقت لاحق بعد أن يعلن مغادرة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وخلال فترة 6 أشهر مع النصر، التي بدأت مطلع موسم 2016 - 2017، عاش زوران الكثير من الأحداث في النادي، بدأت بخسارة أمام الاتفاق جاءت في الجولة الثانية تلتها أخرى في الجولة الرابعة أمام الخليج، مع مطالبات بإقالته، إلا أن أعضاء شرف النادي جددوا الثقة فيه ليعود ويحقق 7 انتصارات متتالية بين مباريات دورية وكأس ولي العهد. إلا أن النصر خسر بشكل مفاجئ أمام التعاون.

وفي إحدى الحصص التدريبية نشب خلاف بين زوران وحسين عبدالغني أدى إلى إغضاب المدرب الذي هدد عبد الغني بالضرب خارج الملعب بعد أن طلب المدير الفني من لاعبه الخروج من التدريبات لاشتباك وقع بينه وبين زميله توماسوف، ورفض عبدالغني الانصياع لأوامره، وكان قد ظهر زوران في مقابلة تلفزيونية بعد الحادثة وهو يقول "حسين لن يلعب أبداً مع الفريق".

6 أشهر بين خلاف ووصول إلى النهائي

ومنذ هذه الحادثة قرر زوران استبعاد عبد الغني من جميع مباريات الفريق، بدءا من رباعية النصر أمام الباطن والتي ساهمت بإدخال النصر سلسلة نتائج إيجابية كانت أبرزها مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد من الموسم نفسه، بعدما استطاع تجاوز الغريم بتغيير كلي في الخطة ساهم بإقصاء المنافس والاستحواذ على المباراة بشكل كامل.

وبعد خسارة النصر أمام القادسية مطلع عام 2017، أعلنت إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، استقالة المدرب زوران ماميتش بسبب ظروف عائلية أجبرته على الرحيل والانتقال إلى العين الإماراتي، رغم إصرار النادي العاصمي على إبقائه على رأس الطاقم الفني إلا أن زوران كان قد كشف أنه وقع مع العين الإماراتي بسبب ظروفه العائلية.

صدمة استقالة زوران

وخرج الأمير فيصل بن تركي في مؤتمر صحافي برفقة المدرب زوران لتوضيح أسباب الاستقالة وكشفها للجماهير والعامة، حيث قال المدرب خلاله "القرارات ليست سهلة ولا بد من التعايش معها وهذا القرار صعب وأهم أشخاص في حياتي وهم أسرتي لهم دور في قرار رحيلي، فالعرض كبير لكنه ليس سببا في رحيلي من النصر، بل ظروف عائلتي هي السبب، وهناك سبب آخر وهو أن أحد أعضاء الجهاز الفني اكتشف أن لدى زوجته مرضا خطيرا، والأمير فيصل مشكوراً وقف معه ونشكره على تنظيم علاجها".

وأكد المدرب الكرواتي حينها أنه لم يتعرض إلى أي مضايقات "لم أتعرض إلى أي مضايقات، وكل من يتحدث عن ذلك الأمر غير صحيح، قراراتي في الملعب كانت قرارات زوران فقط، كذلك طريقة اللعب، ولم يحصل أي تدخل في عملي إطلاقا".

وأشاد بحسين عبدالغني رغم الحادثة "حسين عبدالغني لاعب كبير ولديه إنجازات، ووجهة نظري فنية، ولا يوجد خلاف بيننا، ولا علاقة لقرار استبعاده بخروجي من نادي النصر".

وبعد عامين من استقالة المدرب الكرواتي، كتب الأمير فيصل بن تركي عبر صفحته في "تويتر" أن إدارة الفريق كانت متمسكة بالمدرب في رده على أحد المغردين الذي قال إنه أخطأ بتخلصه من زوران "للتاريخ المدرب زوران موقع مع نادي العين الشقيق قبل مباراة القادسية كإدارة كنا متمسكين به لكن هو اللي وقع مع نادي العين الشقيق وكان عندنا نهائي مهم".

زوران وصيف مونديال الأندية

ومنذ تدريبه للعين في عامين، استطاع زوران تحقيق عدة ألقاب وإنجازات بدءا من لقبي الدوري الإماراتي وكأس رئيس الدولة من الموسم الماضي، وصولا إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2018 بعد إقصائه الترجي التونسي وريفربليت الأرجنتيني ليخسر في النهائي أمام ريال مدريد، ويكون ثاني ناد عربي يحصل على وصافة المونديال بعد الرجاء البيضاوي.