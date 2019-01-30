مقارنة بين اللاعبين التكتيكيين.. كاريو وجوليانو وأميسي

يبرز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجموعة من اللاعبين التكتيكيين كان لهم تأثير كبير في نتائج فرقهم، ومنهم أندريه كاريّو والبرازيلي جوليانو وسيدريك أميسي لاعب التعاون.

ويتميز كاريو، لاعب وسط الهلال، بالتمريرات المفتاحية، وهذا الموسم استعاد الكرة 67 مرة وقطعها 7 مرات، كما سجل هدفين في المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يبرز جوليانو صانع ألعاب النصر فهو يغطي الفراغات التي يتركها لاعبو الأصفر في الهجمات المرتدة، وكذلك يقدم التمريرات لبقية اللاعبين، صانعاً 3 أهداف ومسجلاً 6 فيما خلق 46 فرصة.

وتكمن مهارة البوروندي سيدريك أميسي في قطع الكرة بالوقت المناسب وتمريراته الطولية والأمامية، فاللاعب الذي يخوض موسمه الثاني مع التعاون مرر 651 تمريرة هذا الموسم، كما سجل 3 أهداف واستعاد الكرة 69 مرة خلال ما مضى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.