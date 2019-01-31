17 مدرباً رحلوا عن الدوري السعودي منذ أغسطس

وصل عدد المدربين الذين تمت إقالتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى 17 مديراً فنياً حتى الآن، بدءا من الأرجنتيني رامون دياز وصولاً إلى المصري أحمد حسام ميدو.

وكان دياز أول من أقيل بعد أن بقي في منصبه مع الاتحاد قرابة 4 أشهر، تلاه البلجيكي مريشيا ريدنك والذي لم يستمر أطول من 129 يوما مع الفيصلي، وجاء بعده الأرجنتيني غوستافو كوستاس مدرب الفيحاء، والذي قدم إلى فريق منطقة المجمعة في الموسم الماضي، ليلحق به البلجيكي فيركاوترين من الباطن والصربي ستانويفيتش من القادسية.

وفي العاشر من نوفمبر الماضي، أقالت إدارة النصر الأوروغوياني كارينيو من منصبه ليحل بدله البرتغالي هيلدر كريستوفاو لفترة مؤقتة. واستغنت إدارة أحد عن الباراغوياني فرانسيسكو آرسي والبرتغالي ألفيس الذي خلفه في المنصب، كما استغنى الاتفاق عن راموس واستعان بالإسباني بيرناس. وكان قد رحل المدرب فابيو كاريلي، عن الوحدة منتصف ديسمبر الماضي وتم تعيين ميدو بديلاً منه.

وأقيل البرتغالي جيسوس من تدريب الهلال في 31 يناير الماضي، وتبعه الصربي موسلين مدرب الفيحاء في الثاني من نوفمبر، والأرجنتيني غيدي مدرب الأهلي في الخامس من فبراير، ويوسف الغدير مدرب الباطن في 17 من الشهر الماضي.

وفي هذا الشهر، تم إقالة بيتيفا مدرب القادسية يوم 11 مارس، ويوم 19 تمت إقالة المصري أحمد حسام ميدو.