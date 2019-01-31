بيدرو الفتح: الدوري تطور.. والهلال الأقوى بلا منازع

رأى البرازيلي، جواو بدرو، لاعب الفريق الأول بنادي الفتح، أن الهلال أقوى فريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لافتاً إلى أنه من الصعب أن يتم الفوز عليه وإبعاده عن المنافسة.

وقال بدرو "25 عاماً" في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: من الصعب أن يتم إقصاء الهلال عن المنافسة، لأنه دائماً يتواجد في المقدمة وهو طرف ثابت في كل موسم ولا يتأثر بغياب أحد.

وأضاف: ساهمت التعاقدات التي أبرمتها الأندية في ارتفاع مستوى الدوري، وظهرت المسابقة بشكل قوي جداً وبصورة مختلفة عن الموسم الماضي.

ووصف بدرو بدايته مع الفتح بالرائعة، موضحا: قدمت موسما جميلا وحققت أرقاما مرضية، وساعدني في ذلك تقبل الناس للأشخاص في السعودية، مما ساهم في تجاوز العديد من الصعوبات وهذا لا تجده في معظم الدول.

وواصل: عقدي مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، ولا أعلم عما يخبئه المستقبل، عمري لم يتجاوز 25 عاما ولدي الكثير لأقدمه، وعند مغادرتي للإجازة بعد نهاية الموسم الماضي، كان لدي إصرار وعزيمة لأقدم أفضل من ما قدمته في الموسم الماضي وأن أنافس على صدارة الهدافين في الدوري، ولكن للأسف عانيت من إصابات عديدة.. وهذا الأمر أحزني كثيرا لأني غبت عن الفريق ولم أتمكن من مساعدة زملائي في المباريات وتسبب في شعوري بالقلق على مستقبلي مع الفريق.

ويتواجد الفتح في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري "22 نقطة"، ويواجه الهلال، يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع 18 من المسابقة.