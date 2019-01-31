جوفينكو.. رفض برشلونة وعانى بسبب ديل بييرو

لم يعلم المهاجم القصير سيباستيان جوفينكو أن بدايته مع السيدة العجوز "يوفنتوس" في دوري الدرجة الثانية الإيطالية قبل 12 عاما ستقوده يوما ما لرفض عرض الانضمام لبرشلونة في عام 2017 ومن بعدها اللعب بين أسوار الهلال.

وأعلن الهلال تعاقده مع جوفينكو يوم الخميس، لثلاثة مواسم مقبلة، ويكون أول إيطالي يرتدي قميص النادي في تاريخه، كما سيسعى المهاجم إلى زيادة ألقابه بعد حصوله على عدد منها برفقة يوفنتوس وتورونتو.

5 مواسم أُرهق فيها بسبب ديل بييرو

وتعود أول مباراة احترافية خاضها اللاعب الملقب بـ"النملة الذرية" إلى مايو من عام 2007 عندما شارك أمام بولونيا في مباراة جمعته بيوفنتوس في الدوري الدرجة الثانية الإيطالية "سيري بي" عندما تم تهبيط الفريق عقب قضية المراهنات، ليساهم جوفينكو بفوز يوفنتوس على غريمه عندما صنع هدفا لزميله الفرنسي تريزيغيه.

سبب تسميته بالنملة الذرية

ولا يعد لقب النملة الذرية دارجا، إلا أن سبب تسمية جوفينكو يعود لتشبيهه بشخصية رسوم متحركة أميركية النشأة، اشتهرت في منتصف ستينات القرن الماضي، حيث تتمتع هذه النملة بقوة جسدية خارقة رغم صغر حجمها، ما دعا أنصار يوفنتوس إلى تشبيه جوفينكو بها نظرا لقوة تسديداته الثابتة والمتحركة وسرعته.

ولم يكن جوفينكو يحب تشبيهه بأسطورة يوفنتوس السابق، أليساندرو ديل بييرو، حيث أنهكته الجماهير نفسيا عندما أصرت على أنه يعد "ديل بييرو الجديد"، وقال في إحدى مقابلاته عند خروجه من يوفنتوس "كان ديل بييرو زميلا ممتازا ولكن المقارنة بيننا ألقت بثقلها علي لأن صفاتنا مختلفة ولأني لم أقارن نفسي به أبداً"، وواصل آنذاك "عانيت كثيرا في إيطاليا، كانوا يتحدثون عني بأني لا أستطيع اللعب بمستوى عال، ولكني دائما ما أظهرت أني عكس ذلك بالحقائق، ولكني أردت الذهاب لفريق ومدينة ترحب بي من البداية".

تحقيق أول لقب دوري في تاريخ تورونتو

ومنذ مغادرته يوفنتوس في عام 2015، أبدى جوفينكو ارتياحه من الكاهل الثقيل الذي فرض عليه بسبب أنصار الفريق وتشبيهه المتواصل بديل بييرو، لدرجة أنه ذكر في تصريح سابق له أنه غير نادم على ترك إيطاليا"ماذا سأفتقد في إيطاليا؟ طبعا لن تكون الإعادات البطيئة للقطات أو الحكام المثيرين للجدل" قبل أن يكشف بأن اللعب ليوفنتوس يعد محاطا بالمخاطر والصعوبات "أول شيء يجب على الشخص العمل به عند الانتقال ليوفنتوس هو أن يهتم بنفسه".

وخلال فترة تصفيات كأس العالم 2018 وفي أمس الحاجة للاعبين النجوم، رفض فينتورا مدرب إيطاليا آنذاك ضم جوفينكو إلى قائمة المنتخب ليصب الأخير جام غضبه في إحدى التصريحات على المدرب قائلا "لقد رفضت عرضاً من برشلونة، لماذا لم تستدعيني؟"، قبل أن تفشل إيطاليا في الوصول لنهائيات المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاما، تحديدا مونديال 1958.