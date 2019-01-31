عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

سلمان الفرج يجري عملية ناجحة في ليون الفرنسية

المصدر: العربية.نت
سلمان الفرج لاعب الهلال
رابط مختصر

أعلن نادي الهلال، يوم الخميس، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في مدينة ليون الفرنسية.

وغرد الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج عملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض تكلّلت بالنجاح، وذلك في مدينة ليون الفرنسية، تحت إشراف المستشار الطبي للنادي الطبيب الفرنسي "جان مارسيل".

وخرج سلمان الفرج (29 عاما) من قائمة المنتخب السعودي الأول، ولم يشارك مع الأخضر في كأس آسيا 2019 بالإمارات بسبب الإصابة، وسيخضع اللاعب للعلاج الطبي قبل عودته إلى الملاعب.

ولم يشارك في أي مباراة مع الهلال أو المنتخب السعودي منذ مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر بالثامن من ديسمبر 2018، ودخل حينها بديلاً.

ولعب سلمان 8 مباريات مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفين في شباك الوحدة والفيصلي.

صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر بعد نجاح العملية يوم الخميس صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر بعد نجاح العملية يوم الخميس

كلمات دالّة

#الهلال, #الفرج, #الأخضر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر