سلمان الفرج يجري عملية ناجحة في ليون الفرنسية

أعلن نادي الهلال، يوم الخميس، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في مدينة ليون الفرنسية.

وغرد الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج عملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض تكلّلت بالنجاح، وذلك في مدينة ليون الفرنسية، تحت إشراف المستشار الطبي للنادي الطبيب الفرنسي "جان مارسيل".

وخرج سلمان الفرج (29 عاما) من قائمة المنتخب السعودي الأول، ولم يشارك مع الأخضر في كأس آسيا 2019 بالإمارات بسبب الإصابة، وسيخضع اللاعب للعلاج الطبي قبل عودته إلى الملاعب.

ولم يشارك في أي مباراة مع الهلال أو المنتخب السعودي منذ مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر بالثامن من ديسمبر 2018، ودخل حينها بديلاً.

ولعب سلمان 8 مباريات مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفين في شباك الوحدة والفيصلي.