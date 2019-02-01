البلطان: هتان لن ينتقل إلا بـ16 مليون ريال

نفى خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، انتقال هتان باهبري إلى الهلال، مؤكدا عدم رضاه من الفيديو الذي ظهر خلاله اللاعب وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، كاشفا عن وجود عرضين رسميين من النصر والهلال من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: الفيديو الذي انتشر للاعب هتان باهبري غير نظامي مخالف، لأن اللاعب ما زال يتربط بعقد رسمي ولا نقبل مثل هذا الفيديو، وسيتم مساءلة اللاعب وهو صاحب الإجابة، وأعتقد أنه الفيديو حديثا، ويوم الجمعة سنوجه له الأسئلة من أجل التوضيح.

وأضاف: هتان لا يرغب بالتجديد لنادي الشباب بالرغم من أننا منحنا كل العروض التي طلبها، وقال أنه يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة، ولا نستطيع أن نجبره، ونمتلك 7 أشهر في عقده، ولم نتلقى عرضا رسميا من اتحاد جدة، وتلقينا من الهلال والنصر، وما زال لدينا أمل أن يجدد لنا، لكن طالما بلغنا بشكل أنه لا يرغب بالتجديد، ومن المفترض أن نقرر إما أن يستمر 7 أشهر ويذهب بالمجان، أو نبيعه ونكسب ومتجهين صوب الخيار الثاني.

وواصل: سنتخذ القرار السليم الذي يفيد مصلحة الشباب، ومن يفاوض الشباب لابد أن يكون نادي مقتدر ماليا، مضطرون لبيع هتان ولسنا أصحاب قرار، ومن يحدد النادي الذي سنبيعه له، هو اللاعب وليس الشباب.

ولفت البلطان إلى أنه من الممكن أن يوقع المهاجم البرازيلي، يوم الجمعة، للإنضمام إلى صفوف الفريق الأول، مضيفا: هيئة الرياضة قدمت الدعم لنا، وصحيح.. أنه ليس كبيرا، لكنه يظل دعما جيدا.