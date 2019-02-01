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الشباب يضم لاعب الهلال محمد البقعاوي 4 مواسم ونصف

المصدر: العربية.نت
خالد البلطان مع اللاعب محمد البقعاوي
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أعلن مجلس إدارة الشباب، يوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب محمد البقعاوي (23 عاما)، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، قادما من صفوف الهلال.

وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب في حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادماً من نادي الهلال، كما تمنت التوفيق في مشواره الرياضي المقبل.

وبدأ البقعاوي مسيرته مع نادي الطائي في المراحل السنية، قبل انتقاله إلى الهلال في 2013، ولعب مع فريق الشباب والأولمبي، وتمت إعارته إلى الفيحاء في 2017، ثم عاد مجددا إلى الهلال في 2018.

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#محمد البقعاوي, #الشباب, #خالد البلطان

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