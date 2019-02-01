النصر في مهمة صعبة أمام التعاون

يخوض النصر اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون، في حين يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته عندما يواجه مضيفه الباطن، ويتطلع الجريحان القادسية وضيفه الفيحاء لتضميد جراحهما حينما يلتقيان في الخبر، في افتتاح المرحلة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم ستكون مهمة النصر صعبة إذا ما أراد اعتلاء الصدارة مؤقتاً، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي حقق مع الفريق ثلاثة انتصارات متتالية وبنتائج كبيرة، حيث فاز على الأنصار 5 - صفر، والفيحاء 6 - صفر في كأس الملك، وفاز على أحد 4 - صفر في المرحلة الثانية. ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، ويحتاج إلى الفوز يوم السبت بفارق هدفين لاعتلاء الصدارة مؤقتاً، قبل مواجهة غريمه التقليدي أمام الفتح يوم الأحد المقبل.

ولن يتمكن البرتغالي فيتوريا من الاستعانة بهداف الفريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الموقوف بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى المهاجم النيجيري أحمد موسى. وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عن الفريق في المراحل الخمس الماضية والتي تلقى فيها ثلاث خسائر من أهلي جدة والقادسية والرائد، وتعادل في مباراتين أمام الحزم والهلال ليبقى في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وفي حفر الباطن يبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن المنتشي. ونجح الأهلي في استعادة توازنه عقب تحقيقه فوزين متتاليين على ضيفه أحد ومضيفه التعاون ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب الثالث. وفي المقابل يأمل الباطن في مواصلة حصده للنقاط بعد المستويات المميزة التي قدمها في المراحل الثلاث الماضية. ونجح الباطن في جمع 7 نقاط في مبارياته الثلاث الماضية عقب فوزه على الفيصلي والقادسية وتعادل مع الاتفاق ليحتل المركز 12 برصيد 18 نقطة.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث الجريحان القادسية وضيفه الفيحاء لتضميد جراحهما حينما يلتقيان في مباراة يبحث فيها كل فريق عن النقاط الثلاث. وتلقى القادسية خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام الفتح واتحاد جدة ليبقى في المركز 11 برصيد 20 نقطة. في حين تلقى الفيحاء ثلاث خسائر متتالية أمام الهلال 5-1 والشباب 4-1 والفيصلي 1-صفر، إضافة إلى خروجه من كأس الملك بخسارته أمام النصر 6 - صفر.