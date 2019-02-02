أهلي جدة يواصل انتصاراته بفوز صعب على الباطن

واصل أهلي جدة مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب على مضيفه الباطن 2-1، في المواجهة التي أقيمت في حفر الباطن، ضمن مواجهات المرحلة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكاد الباطن أن يفاجئ ضيفه بهدفٍ مبكر بعد مرور 5 دقائق بعدما أهدر لاعبه رائد الغامدي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي كريسان دا كروز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى بها بصعوبة.

وعود الدقيقة 30 تمكن سلمان المؤشر مهاجم الأهلي من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله دجانيني تافاريس ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 41 تمكن البرازيلي جوناثان مهاجم الباطن من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله بندر المطيري ليضع الكرة في الشباك.

وكثف الباطن هجومه قبل نهاية الشوط الأول وحصل على فرصة ثمينة لتسجيل الهدف الثاني بعد حصوله على ركلة جزاء ليتقدم لها الغيني إسماعيل بانغورا ويسددها إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني استعاد الأهلي سيطرته ونجح لاعبه عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بعد متابعته لتسديدة زميله سعيد المولد العائدة من الحارس ليضعها في الشباك.

وواصل الأهلي هجومه وكاد مهاجمه السوري عمر السومة أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالفتاح عسيري ليسدد الكرة قوية الا أنها اصطدمت في الشباك.

وسنحت فرصة أخرى للأهلي بعدما تصدى مهاجمه عمر السومة لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي أدريان فاتشيني الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف الاهلي هجومه وأهدر مهاجمه دجانيني هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن الشباب الثالث والذي سيواجه الرائد يوم الاثنين، وبقي الباطن على رصيده السابق 18 نقطة في المركز 12 مؤقتاً.