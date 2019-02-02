الفيحاء يقيل مدربه الصربي موسلين

أقالت إدارة الفيحاء، يوم السبت، المدرب السلوفيني سلافيولوب موسلين، بعد خسارة الفريق أمام القادسية في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيحاء قد خسر في افتتاح الجولة 18 أمام القادسية بهدفين دون رد، كما تعرض عمر المزيعل لاعب الفريق للطرد خلال مجريات اللقاء.

وقاد موسلين نادي الفيحاء في 12 مباراة دورية بدءا من الجولة السابعة عندما تم تعيينه خلفا لغوستافو كوستاس، حقق فيها الفريق 3 انتصارات و6 خسائر 3و تعادلات، فيما لعب مباراتان في كأس الملك، فاز في الأولى على وج وخسر من النصر بسداسية نظيفة.

ويقع الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.