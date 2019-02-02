النصر يفشل في فك عقدة التعاون ويخسر بثلاثية

استعاد التعاون نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه النصر 3 - 1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط تعاوني مكثف على مرمى النصر نتج عنه هدف السبق عند الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي نيلدو الذي تلقى تمريرة من زميله البوروندي سيدريك أميسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الأسترالي براد جونز.

وسنحت فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أهدر لاعبه المغربي نور الدين أمرابط هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة بالخطأ من لاعب التعاون إبراهيم الزبيدي ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع طلال عبسي الذي أبعدها. وعند الدقيقة 33 تمكن التعاون من تسجيل هدفه الثاني بأقدام مهاجمه الكاميروني توامبا عن طريق ركلة جزاء. وحاول النصر العودة مجدداً إلى المباراة ونجح عند الدقيقة 40 بعدما حول لاعبه البرازيلي جوليانو فيكتور عرضية زميله فهد الجميعة بقدمه في شباك التعاون.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر تغييره الأول بدخول اللاعب راكان الشملان بديلاً لزميله يحيى الشهري. وكثف النصر محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه راكان الشملان الذي تلقى عرضية مميزة من زميله نور الدين أمرابط ليسدد الكرة خارج الشباك. ورد التعاون وكان قريباً من تسجيل الهدف الثالث حينما تلقى لاعبه سيدريك أميسي الذي تلقى عرضية من زميله توامبا ليسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة. وعند الدقيقة 77 تمكن لاعب التعاون هيلدون راموس من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز الخامس، وبقي النصر على رصيده السابق 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر، واستمرت عقدة التعاون حيث لم يعرف النصر الفوز في بريدة على التعاون منذ عام 2014.