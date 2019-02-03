عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

أحد يفاجئ الاتفاق ويتغلب عليه بهدفين

المصدر: العربية.نت
مجاني سجل الهدف الثاني
رابط مختصر

أنهى أحد سلسلة من النتائج السلبية وانتزع فوزاً صعباً من ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم أحد أولاً عبر لاعبه المغربي محمد فوزير بعد 20 دقيقة من بداية المباراة، ثم أضاف الجزائري كارل مجاني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول، بينما أحرز أحمد العكايشي هدف الاتفاق الوحيد بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد محمد مجرشي لاعب أحد في الدقيقة 35، وبرايان أليمان لاعب الاتفاق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع أحد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر الأخير، وتوقف رصيد الاتفاق عند 26 نقطة في المركز السابع.

كلمات دالّة

#فوزير, #أحد, #الاتفاق, #دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر