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الجوعي يعود من البرتغال وينضم إلى التعاون

المصدر: العربية.نت
الجوعي انتقل من الباطن إلى ماريتيمو صيف 2018
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أعلن نادي التعاون يوم الأحد تعاقده مع عبدالله الجوعي حتى عام 2022، قادما من ماريتيمو البرتغالي في ثاني صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد البرازيلي نيلدو بيترولينا.

ولعب الجوعي موسماً ونصف (2017-2018) بقميص الباطن الذي بلغ معه نصف نهائي كأس الملك الموسم الماضي، وانتقل في يوليو 2018 إلى ماريتيمو البرتغالي.

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة.

كلمات دالّة

#التعاون, #ماريتيمو, #الباطن, #عبدالله الجوعي

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