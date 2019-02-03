الدوخي: ركلتا جزاء التعاون أمام النصر غير صحيحتين

أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن ركلتي جزاء التعاون أمام النصر كانتا غير صحيحتين موؤطدا في الوقت ذاته أن الحكم كان يجب عليه اللجوء إلى تقنية الفيديو في اللقطة الأولى.

وقال الدوخي في مقابلة خلال نشرة الرياضة حول مباراة الأهلي والباطن: لم تكن هناك ركلة جزاء للباطن في اللقطة الأولى التي احتج عليها الفريق، وكان يجب احتساب خطأ خارج المنطقة، فيما كان يجب إعادة ركلة جزاء الباطن لسوء تمركز حكم المباراة.

وحول قرارات مباراة التعاون والنصر، قال الدوخي: ركلة جزاء التعاون الأولى غير صحيحة، ولا يوجد خطأ على حارس مرمى التعاون عندما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، كما أنني أرى بأن ركلة جزاء التعاون الأخرى غير صحيحة.

وحول تدخل سلطان الغنام على أميسي، قال الدوخي: لا وجود للقوة المفرطة في تدخل الغنام على أميسي وكان يجب على الحكم احتساب خطأ وإنذار.