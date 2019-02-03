الفيحاء يعيد الشرميطي إلى السعودية بعد 10 أعوام

أنهت إدارة الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب، يوم الأحد، إجراءات التوقيع المبدئي مع المهاجم التونسي أمين الشرميطي لاعب المنتخب التونسي وفريق النجم الساحي، حتى نهاية عام 2019.

وسبق للشرميطي اللعب في الدوري السعودي تحديدا في صفوف اتحاد جدة عندما لعب موسم 2009 - 2010 مع النادي الغربي على سبيل الإعارة قادما من صفوف قريق هيرتا برلين الألماني.

وحقق الشرميطي في مسيرته الكروية عدة ألقاب كان أبرزها كأس سويسرا مع زيوريخ، ودوري أبطال أفريقيا والدوري التونسي بقميص النجم الساحلي.

وكان قد أعلن الفيحاء عن موعود وصول اللاعب والمقرر يوم الاثنين حيث سيجري الفحوصات الطبية.