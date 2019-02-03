زوران يخشى بداية رامون دياز السلبية

استعانت إدارات الهلال المتعاقبة بثمانية مدربين في وسط الموسم خلال العقد الأخير آخرهم الكرواتي زوران ماميتش، استطاعت الغالبية الساحقة منهم تحقيق الانتصار في المباراة الأولى ما عدا رامون دياز الذي بدأ مشواره بخسارة.

وتعاقد الهلاليون مع كل من جورج ليكينز، غابرييل كالديرون، إيفان هاشيك، زلاتكو داليتش، جيورجيوس دونيس، رامون دياز، خوان براون وأخيراً زوران ماميتش في منتصف الموسم ليحلوا بدلاً من مدربين آخرين.

وبعيداً عن دياز الذي خسر مباراته الأولى في أكتوبر 2016 أمام اتحاد جدة على ستاد الملك فهد الدولي بهدفين من أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني، فإن المدربين جميعاً استطاعوا تحقيق الانتصار في المباراة الدورية الأولى.



رامون دياز خسر أمام اتحاد جدة 2-0

وبعد إبعاد الروماني أولاريو كوزمين مطلع 2009، جلب الهلاليون المدرب البلجيكي جورج ليكنز، وهذا الأخير افتتح مشواره مع الأزرق بفوز خارج الأرض على الاتفاق بفضل هدفي كريستيان ويلهامسون وياسر القحطاني، قبل أن يُقال بعد تلك المباراة بفترة قصيرة.

وعقب رحيل المدرب البلجيكي إيريك غيريتس، تعاقدت إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع الأرجنتيني غابرييل كالديرون، واحتفل بمباراته الأولى مع الأزرق بالفوز على نجران 3-0 سجلها الروماني ميريل رادوي وأحمد الفريدي وعبدالعزيز الدوسري.



هاشيك بدأ مشواره بفوز على الفيصلي

وأقالت إدارة الهلال المدرب الألماني توماس دول مطلع 2012 وتعاقدت مع التشيكي إيفان هاشيك، واستطاع الأخير تحقيق الانتصار على الفيصلي 2-1 عن طريق نواف العابد وأسامة هوساوي.



زلاتكو حقق فوزاً عريضاً على الشعلة

وتولى الكرواتي زلاتكو داليتش تدريب الأزرق عقب إقالة الفرنسي أنطوان كومبواريه في يناير 2013، وحقق فوزاً عريضاً على الشعلة 4-2 سجلها سلمان الفرج وياسر القحطاني والكوري الجنوبي يو بيونغ سو بالإضافة إلى هدف عكسي من أحمد الزعاق لاعب الشعلة، أما اليوناني دونيس الذي حل بديلاً عن الروماني ريجيكامب فتغلب على نجران بهدفي ناصر الشمراني وفيصل درويش.



هلال كالديرون تغلب على نجران بثلاثية

وفي الموسم الماضي قررت إدارة الهلال إقالة دياز من منصبه، واستعانت بمواطنه خوان براون، والأخير فاز بالمواجهة الأولى التي يديرها كمدرب للأزرق على الفيصلي بعد هدف من جيلمين ريفاس.