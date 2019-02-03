عبدالله آل سالم يرتدي قميص النصر 6 أشهر

ضم النصر يوم الاثنين المهاجم عبدالله آل سالم لاعب الفيحاء بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء، ليكون التعزيز المحلي الثاني لوصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في فترة الانتقالات الشتوية بعد الدولي عبدالله الخيبري.

وسيلعب آل سالم (25 عاماً) بقميص الأصفر حتى نهاية الموسم، ويمكن لإدارة النصر شراء العقد بعد نهاية فترة الإعارة.

وشارك عبدالله مع الفيحاء في 11 مباراة دورية هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً كان أمام الهلال في الجولة قبل الماضية.

وبدأ آل سالم مع الاتفاق الذي لعب له موسمين في الدوري السعودي للمحترفين بين عامي 2012-2014، قبل أن ينتقل إلى الخليج مسجلاً له 14 هدفاً في 3 مواسم، وانتقل مطلع الموسم الماضي إلى الفيحاء بعقد يمتد حتى 2021.