الأوروغوياني فوساتي يتولى تدريب الأهلي حتى نهاية الموسم

وقعت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالله بترجي مع المدرب الأوروغوياني المخضرم خورخي فوساتي، يوم الجمعة، ليتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، بعد إقالة الأرجنتيني بابلو غيدي من منصبه.

وحقق فوساتي (66 عاماً) العديد من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث سبق له الفوز بالدوري الأوروغوياني والإكوادوري والباراغوياني وكوبا سوداميركانا ودوري أبطال آسيا، كما حقق المركز الثالث في كوبا أميركا في عام 2004 مع منتخب أوروغواي.

ومع الشباب السعودي، أشرف المدرب الأوروغوياني على الفريق بعد أن وقع في صيف 2010، لمدة موسم واحد إلا أنه أقيل في ديسمبر من العام نفسه بعد خروجه من الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا أمام سيونغنام إلهوا الكوري الجنوبي.

وكان غيدي قد أقيل من منصبه بعدما درب الفريق في 24 لقاء بين مسابقات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك وكأس زايد للأندية الأبطال، فاز خلالها في 10 مباريات دورية و3 في كأس زايد ووصل بالفريق إلى دور ربع النهائي في البطولة، فيما خسر في 6 مباريات بين الدوري وكأس الملك.