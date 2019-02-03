هلال زوران يواجه الفتح بهدف الابتعاد في الصدارة

يسعى الهلال للابتعاد في الصدارة حينما يستضيف الفتح على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يبحث اتحاد جدة عن الأمان حينما يواجه الوحدة، ويأمل الشباب في الاقتراب من الوصيف النصر حينما يستضيف الرائد، في ختام المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد جامعة الملك سعود يأمل الهلال في استغلال خسارة وصيفه النصر والابتعاد أكثر بالصدارة حينما يستضيف الفتح. وأمام الأزرق فرصة لتوسيع الفارق بينه وبين وصيفه النصر إلى 6 نقاط في حال فوزه على الفتح المميز.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف والذي خسر من التعاون 3-1 يوم الأحد.

ويخوض الهلال المباراة بدون مدربه البرتغالي جورجي جيسوس والذي أقالته الإدارة عقب مباراة الفيحاء الماضية، في حين ستكون هذه المباراة الأولى للكرواتي زوران ماميتش المدرب الجديد لأزرق العاصمة، وسيكون بإمكان المدرب الجديد الاستعانة بالثنائي الجديد المدافع الأسترالي ديجينيك وهتان باهبري المنتقلان حديثاً إلى الهلال.

وفي المقابل يبحث الفتح عن مواصلة حصده للنقاط والتقدم أكثر في سلم الترتيب عقب فوزه في المرحلة الماضية على القادسية ليحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

الوحدة والاتحاد



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة. ويعيش الاتحاد أوضاعاً صعبة حيث إنه يدخل كل مباراة بضغوط كبيرة خشية الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويطمح الاتحاد لاستغلال خسارة الفيحاء والباطن وتحقيق ثلاث نقاط ستقربه من مناطق الأمان. ويعلم الاتحاديون أن الفوز على الوحدة سيقلص الفارق بينه وبين الفيحاء صاحب المركز 14 إلى نقطتين فقط.

وفي المقابل يبحث الوحدة عن فوزٍ سيعيده إلى المركز الخامس والذي خسره لصالح التعاون الذي فاز على النصر 3-1 يوم أمس.

الشباب والرائد







وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع الشباب إلى مواصلة مستوياته المميزة وتحقيق فوزٍ سيقلص الفارق بينه وبين النصر الوصيف الى نقطة.

وتوقفت انتصارات الشباب عقب تعادله في المرحلة الماضية أمام اتحاد جدة ليبقى في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

وفي المقابل يأمل الرائد في استعادة توازنه والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام الاتفاق 2-1 ليبقى في المركز 11 برصيد 22 نقطة.