اتحاد جدة ينتفض وينتصر على الوحدة بثنائية

حقق اتحاد جدة ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه الوحدة 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، يوم الاثنين، ضمن ختام المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الاتحاد انطلاقته نحو إنعاش حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري عقب تحقيقه النقطة 7 في الثلاث مباريات الأخيرة.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي كثف هجومه منذ بداية اللقاء وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد لاعبه عبدالعزيز البيشي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس المصري محمد عواد الذي تصدى بها بصعوبة، وعند الدقيقة 22 تمكن المغربي مروان دا كوستا مدافع الاتحاد من افتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا وحول الكرة برأسه في شباك الوحدة.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مدافعه زياد الصحفي أن يسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله التشيلي فيلانويفا برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس محمد عواد، وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه المغربي كريم الأحمدي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد عواد الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 57 تمكن مهاجم الاتحاد فهد المولد من تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله منصور الحربي إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى، وعند الدقيقة 75 سنحت فرصة ثمينة للوحدة لتقليص الفارق بعد حصول مهاجمه البرازيلي ماركوس غوليرمي على ركلة جزاء، ليتقدم لها مواطنه ريناتو شافيز وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المتألق فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة في المركز 15 وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز 14، وبقي الوحدة على رصيده السابق 28 نقطة في المركز السادس.