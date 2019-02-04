التعاون يتعاقد مع بصاص أهلي جدة حتى نهاية الموسم

أعلن نادي التعاون المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين التعاقد مع محمد بصاص قادماً من أهلي جدة لتدعيم الخط الخلفي لصفوف الفريق.

وأصدر التعاون بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ذكر فيه: أنهت إدارة النادي إجراءات ضم محمد بصاص البالغ من العمر 21 عاما قادما من الأهلي. وأوضح التعاون أن التعاقد مع اللاعب جاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ويحتل التعاون المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 18 جولة، حقق خلالها 8 انتصارات و5 تعادلات ومثلها هزائم.