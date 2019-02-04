القادسية يضم السوري يوسف قلفا إلى صفوفه

أعلن نادي القادسية، المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين، التعاقد مع اللاعب السوري يوسف قلفا قادما من صفوف الحزم، لتدعيم صفوف الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب قلفا، وهو من مواليد عام 1993، في مركز صانع الألعاب، وحصد جائزة أفضل لاعب في مركزه مرتين عامي 2015 و2016، ويمتلك مسيرة جيدة في الدوريات العربية بعدما خاض تجارب احترافية بالدوري الإماراتي مع فريق الإمارات، وفي الكويت مع النصر، وبالدوري السعودي مع نادي الحزم.

وشارك يوسف قلفا مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2018، قبل الخروج على يد أستراليا.