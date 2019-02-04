هلال زوران ينطلق بقوة ويمزق شباك الفتح

ابتعد الهلال بصدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اكتسح الفتح في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، يوم الاثنين، في حين أهدر الشباب نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه الرائد 1-1 في المرحلة 18 من المسابقة.

ووسّع الهلال الفارق بينه وبين وصيفه النصر إلى 6 نقاط عقب فوزه الكبير على الفتح، وفاجأ الفتح مضيفهم بعدما افتتحوا التسجيل بعد مرور 11 دقائق عن طريق التونسي عبدالقادر الوسلاتي عن طريق ركلة جزاء.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 18 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها الفرنسي بافتيمبي غوميز بنجاح في الشباك، وواصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تلقى تمريرة من زميله البيروفي كارييو ليسدد الكرة قوية في شباك الفتح، ولم يتوقف هجوم الهلال ونجح لاعبه غوميز بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 37 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنو ليحول الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفتح الذي كثف هجومه وسنحت له فرصة ثمينة لمهاجمه التونسي عبدالقادر الوسلاتي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الجزائري إبراهيم الشنيحي ليواجه المرمى ويراوغ الحارس علي الحبسي إلا أنه فشل في تحويلها الى الشباك، وعند الدقيقة 62 تمكن لاعب الهلال نواف العابد من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله كارلوس إدواردو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 43 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف، وبقي الفتح على رصيده السابق 22 نقطة في المركز 11.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة فرط الشباب في نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه الرائد 1-1.

وأهدر الشباب فرصة تقليص الفارق بينه وبين النصر الوصيف إلى نقطة حيث رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الرائد الى 23 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم الشباب أولاً بهدف عند الدقيقة 10 سجله لاعبه الروماني بوديسكو عن طريق ركلة جزاء، وتعادل الرائد عند الدقيقة 43، عن طريق قائده عبدالله الشامخ.