أهلي جدة يقيل مدربه غيدي.. ويكلف يوسف عنبر

أعلنت إدارة أهلي جدة إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي من منصبه، وقررت تكليف المدرب السعودي يوسف عنبر بالمهمة حتى التعاقد مع مدرب جديد.



وكتب الأهلي في حسابه على تويتر أن مجلس إدارة النادي قرر إنهاء تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي عن مهامه بقيادة الفريق الأول وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق أمام الحزم في الدوري إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد.



وشكر الأهلي المدرب على مجهوده خلال الفترة الأخيرة ومنذ تعيينه لقيادة الفريق المنتمي لمدينة جدة في 15 مايو 2018.



وجاءت إقالة غيدي بعد فوز "عسير" للأهلي 2-1 على الباطن الذي أهدر ركلة جزاء أثناء التعادل بهدف لكل فريق يوم السبت وقبل أن يسجل عبد الفتاح عسيري هدف الانتصار في الشوط الثاني.



ورغم الفوز الثالث على التوالي في الدوري فقد غيدي منصبه وسيتولى عنبر المسؤولية عند مواجهة الحزم يوم الخميس المقبل. وتفوق الأهلي قبل ذلك 5-1 على أُحد و4-3 على التعاون الشهر الماضي.



ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة ويتأخر بفارق عشر نقاط عن الهلال المتصدر وحامل اللقب.