الانضباط تعاقب أسبريا والغنام.. وتوقف أليمان 5 مباريات

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، يوم الثلاثاء، دانيلو أسبريا، لاعب الفيحاء مباراة واحدة وألزمته بدفع 10 آلاف ريال، لارتكابه سلوكا غير رياضي يشكل إساءة إلى أحد جامعي الكرات، خلال مباراة فريقه أمام القادسية بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت اللجنة أيضا، إيقاف محمد مجرشي، لاعب أحد، ثلاث مباريات وإلزامه بدفع 20 ألف ريال، لمهاجمته لاعب الاتفاق باستخدام قوة مفرطة ليصيبه في منطقة حساسة من جسده دون وجود تنافس بينهما على الكرة.

وألزمت الانضباط برايان أليمان، لاعب الاتفاق بدفع 20 ألف ريال بجانب إيقافه 5 مباريات، على خلفية مهاجمته لاعب نادي أحد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الماضية في الدوري، وأشارت اللجنة إلى أن أليمان استخدم قوة مفرطة ليصيب المنافس في منطقة حساسة من جسده دون وجود تنافس بينهما على الكرة.

كما قررت اللجنة إيقاف سلطان الغنام، لاعب نادي النصر مباراتين مع دفع 20 ألف ريال، بعدما دعس لاعب التعاون على قدمه دون وجود منافسة بينهما على الكرة في المباراة التي جمعت الفريقين.