العابد: أحتاج إلى مزيد من المباريات لأستعيد مستواي

كشف نواف العابد متوسط ميدان الهلال أن احترام الخصم هو سر الفوز الكبير لفريقه على ضيفه الفتح في المباراة، التي جمعت بينهما مساء الاثنين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وسجل العابد هدفا في فوز الهلال على الفتح بنتيجة 4 -1 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وأوضح العابد في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: حققنا فوزا مهما وانتزعنا ثلاث نقاط غالية بعد تركيز كبير وإصرار من اللاعبين على حسم اللقاء. وأضاف: مازلت أحتاج لخوض المزيد من المباريات لاستعادة مستواي بشكل كامل، وأتمنى أن يتحقق الأمر في الفترة المقبلة.



ورفع الهلال رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه مع بقاء 12 جولة على نهاية المسابقة.