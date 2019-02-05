الفيحاء يعيد نور الدين زكري إلى الدوري السعودي

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء، يوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الجزائري نور الدين زكري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للصربي سلافوليوب موسلين، الذي تمت إقالته يوم السبت الماضي.

ويعتبر نور الدين زكري ثالث مدرب يشرف على الفيحاء في الموسم الحالي، بعد الأرجنتيني غوستافو كوستاس وسلافوليوب موسلين.

وسبق وتواجد المدرب الجزائري في الدوري السعودي مع الرائد، وبدأ مشواره التدريبي في الجزائر مع وفاق سطيف ودرب أيضا مولودية الجزائر، إلى جانب أهلي شندي السوداني والوكرة القطري ومولودية تثنية الشامق وأهلي الحجيرة في الجزائر.

ويحتل الفيحاء المركز 14 في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما جمع 15 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 11 مواجهة.