المسابقات تعدل مواعيد 6 مباريات بعد جاهزية "الملز"

أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، يوم الاثنين، تعديلات على عدد من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد تجهيز استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، والذي من المقرر أن يكون جاهزا لاحتضان المباريات يوم الأربعاء.

وستلعب مباراة النصر والقادسية على أرضية الملعب يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير، إلى جانب مواجهة الشباب والوحدة يوم الجمعة 15 فبراير، وأيضا لقاء النصر والفيحاء يوم السبت 23 فبراير.

كما يستضيف استاد "الملز" مباراة الشباب والنصر يوم الخميس 28 فبراير، ولقاء الشباب والفيصلي في 7 مارس، بالإضافة إلى مباراة النصر والاتفاق بتاريخ 8 مارس المقبل.