زكي الصالح مديراً لكرة القدم في أهلي جدة

أعلنت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالله بترجي تعيين زكي الصالح مديراً تنفيذيا لكرة القدم بالنادي، وذلك خلفاً للمستقيل موسى المحياني.

وسبق للصالح العمل كمدير لكرة القدم في نادي الاتفاق، كما تولى الإشراف على كرة القدم بالمنتخب السعودي خلال العامين الماضيين.

وبقي منصب المدير التنفيذي في أهلي جدة شاغراً منذ استقالة موسى المحياني من منصبه مطلع العام الميلادي الجاري.

وتزامن إعلان النادي الغربي تعيين الصالح، مع إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي وتكليف المدرب السعودي يوسف عنبر بالمهمة حتى التعاقد مع جهاز فني جديد.