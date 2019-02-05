غوميز الهلال ومدرب التعاون يفوزان بأفضلية الجولة 18

فاز بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال بجائزة أفضل لاعب في الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل البرتغالي بيدرو إيمانيول مدرب التعاون على جائزة المدير الفني الأفضل، أما جمهور الهلال فحاز على أفضلية الجماهير.

وسجل المهاجم الفرنسي (33 عاما) والذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً، هدفين في مرمى الفتح بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وانتهت برباعية مقابل هدف للهلال، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي المقابل، قاد البرتغالي إيمانويل فريقه التعاون إلى هزيمة النصر 3-1 في بريدة، رافعاً رصيد فريقه إلى 29 نقطة في المركز الخامس، وموسعاً الفارق بين المتصدر الهلال ووصيفه النصر إلى 6 نقاط.

وحضرت جماهير الهلال بكثافة في مباراة الفتح، واحتفلت بتعاقدات فريقها الجديدة والمدرب زوران ماميتش في المواجهة التي انتهت برباعية زرقاء.