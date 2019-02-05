نجوم تركيا يهربون إلى السعودية.. وأهمهم ذهب إلى الاتحاد

أصبحت أندية الدوري السعودي الوجهة المفضلة في الموسم الحالي للاعبين الأجانب الذين ينشطون في الدوري التركي، وبلغ عدد الانتدابات التي قامت بها أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 8 لاعبين من مختلف الأندية التركية الشهيرة.

وتعاقد النصر مع البرازيليين مايكون وجوليانو لاعبا غلطة سراي وفناربخشة على التوالي، أما جاره الهلال فجلب غوميز من غلطة سراي وضم اتحاد جدة زميله غاري رودريغيز بالإضافة إلى مانويل دا كوستا لاعب باشاك شهير، وجلب جاره الأهلي جوزيف دا سوزا، بينما تعاقد الوحدة مع البرازيلي فرنانداو مهاجم فناربخشة، وأخيراً تعاقد أحد مع الجزائري كارل مجاني من سيفاسبور.

وفي الموسم الماضي، كان الفرنسي غوميز لاعب الهلال الحالي كبير هدافي الدوري التركي برصيد 29 هدفاً سجلها بقميص غلطة سراي، أما جوليانو صانع ألعاب النصر فأحرز 14 هدفاً لمصلحة فناربخشة، أما على صعيد التمريرات الحاسمة فحل غاري رودريغيز جناح اتحاد جدة الحالي في المركز الثاني بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة غلطة كذلك.



جوزيف دي سوزا بقميص فناربخشة

وفي المنافسة بين قطبي مدينة إسطنبول، خطف غلطة سراي البطولة برصيد 75 نقطة، وبفارق فوز واحد عن غريمه فناربخشة، لكن المنافسة اختفت هذا الموسم، بعدما تراجع الأخير إلى مرتبة متأخرة.

واليوم، تراجع غلطة سراي إلى المرتبة الثانية بفارق 8 نقاط عن المتصدر باشاك شهير الذي يملك 44 نقطة بعد مرور 20 جولة، أما قطب إسطنبول الآخر فناربخشة فيحل بالمركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.



جوليانو مع فناربخشة

ويقول الصحافي الرياضي التركي عمرالله تاش لـ"العربية.نت" عن هجرة اللاعبين الأجانب من بلاده إلى الدوري السعودي: من الطبيعي أن يخرج اللاعبون الأجانب من الدوري التركي، فوضع الأندية المالي ليس جيداً، وذلك بسبب هبوط سعر الليرة التركية، فالأندية هنا تدفع رواتب لاعبيها الأجانب باليورو، أما اللاعبون الأتراك فيتقاضون أجورهم بالعملة المحلية.

دا كوستا عندما كان لاعباً في باشاك شهير



وانخفضت الليرة التركية مقابل اليورو بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين بعدما أصبح سعر اليورو اليوم يقارب 6 ليرات تركية، مقارنة بـ3.02 في نهاية فترة الانتقالات الصيفية عام 2016.

وزاد: فناربخشة يعيش أسوأ موسم في تاريخ النادي، بعدما فرط بخدمات جوليانو وجوزيف دي سوزا اللذان رحلا إلى النصر والأهلي، وعجز حتى عن تعويضهما، ما أدى إلى مطالبات جماهيرية برحيل المدير الرياضي كومولي.

وواصل: الخسارة الكبرى بالنسبة للدوري التركي هو غاري رودريغيز الذي انتقل إلى اتحاد جدة، هو أفضل وأهم لاعب تركي، وخروجه سيؤثر على المسابقة المحلية، لكن غلطة سراي كان مضطراً إلى بيع عقده لأنه اضطر إلى ذلك بسبب قانون اللعب المالي النظيف.



ويتصدر غوميز قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 هدفاً، بينما أحرز جوليانو صانع ألعاب النصر 7 أهداف.