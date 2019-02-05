نصر فيتوريا يسعى إلى استعادة التوازن أمام القادسية

يسعى النصر إلى استعادة توازنه وتقليص الفارق مع المتصدر الهلال، حينما يستضيف القادسية على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في افتتاح المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى النصر خسارته الثالثة هذا الموسم على يد مضيفه التعاون 3-1، في المرحلة الماضية ليبتعد بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويدخل النصر المواجهة بضغوطات كبيرة كونه مطالباً بتحقيق الثلاث نقاط، إذا ما أراد المنافسة في حين أن تعثره في المواجهة وفوز الهلال على الباطن سيضعف حظوظه بالحصول على اللقب.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، الصعداء بعد عودة المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف الفريق والذي غاب عن مواجهة التعاون بسبب الإيقاف.

واستبعد فيتوريا اللاعب عبدالله الخيبري المنتقل حديثاً إلى النصر بسبب عدم جاهزيته، في حين ضم زميله الآخر عبدالله السالم إلى التدريبات الجماعية بعد انتقاله من الفيحاء على سبيل الإعارة.

وفي المقابل يبحث القادسية عن مواصلة انطلاقته عقب فوزه الثمين على الفيحاء 2-صفر في المرحلة الماضية.

ونجح القادسية في إيقاف مسلسل الخسائر التي تعرض لها في المراحل 15 و16 و17 أمام الباطن واتحاد جدة والفتح، بعدما حقق فوزه السابع هذا الموسم على حساب الفيحاء 2-صفر.

ويدخل القادسية المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 23 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الخامس.