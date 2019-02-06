الدوري السعودي يحافظ على موقعه كثاني أغلى مسابقة آسيوية

حافظ دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على قيمته السوقية كثاني أغلى قيمة سوقية في قارة آسيا بعد الدوري الصيني للمحترفين والذي بلغت قيمته السوقية 2.28 مليار ريال "473,70 مليون يورو"، ومتقدما على الدوري الياباني الثالث في القارة، حيث بلغت قيمته السوقية 1.473 مليار ريال "344,20 مليون يورو".

وقالت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في بيان صحافي نشرته، يوم الأربعاء على موقعها الرسمي: ساهمت صفقات الأندية السعودية خلال فترة التسجيل الثانية "الشتوية" في ارتفاع القيمة السوقية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل إلى 1.636 مليار ريال سعودي طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص بالقيمة السوقية لدوريات كرة القدم وانتقالات اللاعبين.



وشهدت فترة التسجيل الثانية للدوري، تسجيل 88 لاعبا محليا وأجنبيا، ولاعب واحد من فئة المواليد، لتكون المحصلة 89 لاعباً، حيث تصدر نادي أحد على رأس هرم الأندية الأكثر حراكا في "الميركاتو الشتوي" بـ 12 لاعبا، نصفهم محليون، فيما كان الفيصلي الأقل بتسجيله لاعباً أجنبياً وآخر محلياً.

واستفادت الأندية الـ 16 من فترة التسجيل التي أطلقتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 7 يناير الماضي، واختتمت في الرابع من فبراير الجاري، بتسجيل لاعب أجنبي على الأقل، وانحصرت تعاقدات نادي الوحدة في اللاعبين الأجانب، في الوقت الذي يعتبر الأهلي النادي الوحيد الذي تعاقد مع لاعب من فئة المواليد.

وحضر اللاعبون الأجانب الـ 47 الجدد من 26 دولة، هي: إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، الأردن، السويد، نيجيريا، البرتغال، جورجيا، أوزباكستان، مصر، أستراليا، تونس، سوريا، غانا، بلجيكا، بيلاروسيا، البرازيل، تشيلي، الكونغو، الجزائر، ساحل العاج، المغرب، الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا، وصربيا.