النصر يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى القادسية

استعاد النصر توازنه بعد فوزه الصعب على ضيفه القادسية 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يوم الأربعاء، في افتتاح المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ النصر المباراة بهجوم مكثف على مرمى القادسية أثمر عن هدفٍ بعد مرور 10 دقائق حينما تصدى مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الأسترالي جاك دونكان، وسنحت فرصة ثمينة أخرى للنصر حينما تلقى لاعبه المغربي نور الدين مرابط تمريرة مميزة من زميله ابراهيم غالب ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى، وتحسن أداء القادسية وحاول العودة مجدداً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي خوزيه ايلتون الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة، وواصل القادسية هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الجزائري مختار بلختير أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل القادسية هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي ايلتون الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أن الحارس براد جونز أبعدها بصعوبة، وعند الدقيقة 71 تمكن الاسترالي ريس ويليامز مدافع القادسية من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله السوري يوسف كلفا وحول الكرة برأسه في شباك الحارس الاسترالي براد جونز، وحاول النصر العودة بعدما كثف هجومه ونجح لاعبه البديل فهد الجميعة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81 بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء لتصطدم بالمدافع الأسترالي ويليامز ويتغير اتجاهها وتدخل الشباك.

وتواصلت اثارة المباراة حيث سنحت فرصة خطيرة للقادسية وتحديداً لمهاجمه البديل مختار فلاتة الذي حول عرضية زميله السوري يوسف كلفا وحول الكرة برأسه إلا أنها وجد الحارس براد جونز الذي أبعدها بصعوبة، وعند الدقيقة 90 تمكن مدافع النصر سلطان الغنام من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد الجميعة ليواجه المرمى ويسدد الكرة استقرت في شباك القادسية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 40 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر والذي سيواجه الباطن يوم الجمعة المقبل، وبقي القادسية على رصيده السابق 23 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.