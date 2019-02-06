بيتروس الأكثر لمساً للكرة.. وتمريرات عطيف أعلى دقة

مرر البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب النصر، 84 تمريرة بدقة وصلت إلى 81% خلال مباراة فريقه التي خسرها فريقه أمام التعاون 3-1 ضمن الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واسترد اللاعب البرازيلي الكرة 127 مرة في مباريات الموسم الجاري، وقطعها 20 مرة، ويعد أكثر لاعب لمس الكرة في الموسم الحالي "1424"، وخلف 18 فرصة لزملائه.

ويشكل لاعب "المحور" في كرة القدم نقطة ارتكاز الفريق وهمزة الوصل بين خطي الدفاع والهجوم ، وينقسمون إلى نوعين، الأول يعرف بالمحور الدفاعي، ويعتبر بتروس ماثيوس أفضل لاعب في هذا المركز، حيث يشير "الرسم التوضيحي" في مباراة النصر والتعاون إلى أنه لم يتجاوز نصف ملعب فريقه، وتتمثل مهامه في الضغط على حامل الكرة ومساندة زملائه في التغطية الدفاعية.

ويعد لاعب "المحور الثاني" النوع الثاني والعصري، ويغطي السلوفاكي فيليب كيش، لاعب الاتفاق الخانة، حيث لعب أدوارا هجومية ودفاعية في مباراة فريقه ضد أحد بالجولة الماضية، وأثبتت خارطة تحركاته تغطية للملعب بشكل كامل، ويستعيد الكرة في حالة فقدانها ويفتح المجال للاعبي فريقه من أجل تمرير الكرة له في حالة الضغط.

ووصل عدد تمريراته ضد أحد في المباراة التي خسرها فريقه 2-1، إلى 66 تمريرة بدقة 88%، وتتمركز تمريراته في الثلث الأوسط من الملعب، وسدد مر واحدة من مجموع 4 للاعبي فريقه، وصنع هدفا واحدا لفريقه في الدوري، وخلق 4 فرص سانحة للتسجيل، ولمس الكرة "646 مرة".

ويمثل عبدالله عطيف، لاعب وسط الهلال، نموذجا للاعب المحور الشامل، ودائما ما تكون تمريراته عرضية عكس صانع الألعاب الذي يلعب بشكل مباشر صوب المرمى، وغطى الملعب بأكمله في اللقاء الذي فاز خلاله الهلال على الفتح 4-1، ولعب 72 تمريرة بدقة 97%.