بيتيفيا القادسية: التعاون أفضل فريق في الدوري السعودي

أبدى إيفاييلو بيتيفيا، مدرب الفريق الأول بنادي القادسية، رضاه من المستوى الذي يقدمه فريقه في المسابقات المحلية، في ظل قوة المنافسة بمسابقة الدوري في الموسم الحالي.

وقال المدرب البلغاري في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: توليت المسؤولية الفنية بعد 6 هزائم تعرض لها الفريق، وكان الوضع سيئا، واحتاج الفريق إلى تغييرات سريعة ذات فاعلية كبيرة، ولحسن حظي أنني وجدت لاعبين يتقبلون التغيير وتفهموا ذلك بشكل سريع، لأنه كانت هناك مشاكل واضحة بسبب الخسائر المتتالية، أهما الجانب النفسي، وتحدثت مع اللاعبين بشكل جماعي وأحيانا بصورة فردية، وعملت على إبعاد الضغوط النفسية عنهم.

وحول الفريق الذي جذب أنظاره في الدوري، وصف صاحب الـ "43 عاما" التعاون بأفضل فريق في الدوري، موضحا: لأنهم يلعبون كرة حقيقية، وأحب أسلوبهم في المباريات وطريقة لعبهم وهم يمتلكون عناصر جيدة.

ولفت إلى أنه تلقى عروضا من أندية خليجية قبل تعاقده مع القادسية، وأضاف: بدأت متابعة الدوري قبل ثلاثة أعوام، استشرت بعض الذين عملوا في السعودية.

وواصل بيتيفيا: أتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي وكأنها آخر مباراة لنا بالموسم، لأن كل الفرق تعطي كل ما لديها بنسبة 100%، ونلعب في دوري قوي يضم أندية كبيرة مثل الهلال والاتحاد والنصر والأهلي. مشيرا إلى أنه لا يفضل إجراء التدريبات الصباحية، مؤكدا على أن هناك علاقة جيدة جدا تربطه باللاعبين، ويهتم بمعرفة مشاكلهم ومتطلباتهم ليقدموا أفضل ما لديهم.

وشدد مدرب القادسية على ضرورة وجود الحكم السعودي في إدارة مباريات الدوري، وقال: أعقتد أنه يجب أن يكون هناك حكم محلي سعودي بدلا من كل هذا العدد من الحكام الأجانب.