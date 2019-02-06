مدرب الحزم: عشت أسعد لحظاتي بعد الفوز على الهلال

وصف الروماني دانييل إيسايلا، مدرب الحزم، فوز فريقه على الهلال في الدوري بأسعد لحظة عاشها مع الحزم، وأبدى إعجابه بفهد المولد لاعب الاتحاد وسعيد المولد مدافع الأهلي، مشيرا إلى أنه استشار مواطنيه كوزمين و يوردانيسكو قبل قبول عرض نادي الحزم.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: سألت العديد من المدربين الذين تواجدوا هنا سابقا قبل القدوم إلى السعودية، مثل كوزمين أولاريو، وأيضا يوردانيسكو الذي عملت معه في المنتخب الروماني، وبحثت في الإنترنت عن نادي الحزم.

وأكد على أن الدوري السعودي ليس سهلا، موضحا: المستوى مرتفع جدا، يضم عناصر أجنبية ومحلية مميزة، كما أن اللاعبين السعوديين يمتلكون مهارات عالية، إلى جانب وجود مدربين من مختلف أنحاء العالم. ووصف فوز فريقه على الهلال بأسعد لحظة لأن الفرق الأخرى باتت تحترم الحزم، أما أسوأ لحظة تمثلت بالخسارة أمام الباطن، وغضب كثيرا حينها لأن الفريق لعب بشكل سيء.

وأكد إيسايلا على أن وجود الأجانب في الدوري يرفع من مستوى المنافسة، وأردف: كما يرفع المنافسة بين اللاعبين المحليين على حجز مقاعد لهم كأساسيين، وسيتعلمون من خبراتهم، لكن أرى أن اللاعبين السعوديين جيدين جدا، فعندما شاركوا مع المنتخب في كأس آسيا، لعبوا بشكل جيد لاسيما في عملية الاستحواذ، لكن تفاصيل صغيرة أخرجت المنتخب من البطولة.

وبخصوص اللاعب الذي جذب أنظاره في الدوري، قال: أحب فهد المولد من الاتحاد وسعيد المولد لاعب الأهلي، كما أشعر بالسعادة بعد انضمام محمد الصيعري لقائمة المنتخب الأول.

وحول مباراة فريقه المقبلة ضد الأهلي، يوم الخميس في الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قال: مباراتنا أمام الأهلي لن تكون سهلة، فهو فريق كبير ولديه جماهير كبيرة، المباراة ستكون صعبة بالنسبة لي، لأنني جهزت خطتي وبنيتها على شيء معين، والآن لديهم مدرب جديد جعلني أعيد حساباتي ويمكن أن يفاجئني بطريقة لعب جديدة، وأنا أثق بفريقي الحزم، وخسرنا العديد من النقاط بسبب قلة الخبرة.

ولفت مدرب الحزم إلى أنه يحب القراءة وتناول القهوة، وذكر: قرأت كتاب المدرب البرتغالي مورينيو، لأنني أمتلك فضولا حول السيرة الشخصية الخاصة بمثل هؤلاء المدربين وأيضا الممثلين.