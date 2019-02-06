الجليّل: إيقاف الغنام "استفزاز" للنصر.. وسنطلب تعليقه

استغرب عبدالعزيز الجليل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، من إيقاف سلطان الغنام لاعب الفريق الأول قبل 22 ساعة من مباراة الفريق ضد القادسية، مؤكدا أن النصر سيطلب تعليق العقوبة.

وقررت الانضباط، يوم الثلاثاء، إيقاف سلطان الغنام، لاعب نادي النصر مباراتين مع دفع 20 ألف ريال، بعدما دعس لاعب التعاون على قدمه دون وجود منافسة بينهما على الكرة في المباراة التي جمعت الفريقين.

وقال الجليل في مداخلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: وصلنا الخطاب ظهر يوم الاثنين، وطلبوا منا الانضباط أن نرد خلال 6 ساعات ونصف، لأن اللجنة ستعقد اجتماعها وستتخذ القرار، وكان من المفترض أن يخرج القرار يوم الاثنين.

وأضاف: تفاجأنا في صدور القرار يوم الثلاثاء وبأن اللاعب معاقب، واعتراضنا على التوقيت، لاسيما وأن اللاعب في معسكر الفريق، وضمن خطة المدرب، والتوقيت جدا غريب، ويعتبر قرارا استفزازيا من لجنة الانضباط، كونه صدر قبل المباراة بـ22 ساعة.

وواصل: ولماذا لم تصدر اللجنة القرار يوم الاثنين؟ كنا سنبلغ المدرب واللاعب حتى يخرجه المدرب من حساباته، والقرار غير قابل للاستئناف، وسنطالب بتعليق العقوبة حتى نهاية مباراتنا أمام القادسية، لأن 24 ساعة غير كافية للمدرب من أجل تغيير خطته.

ويواجه النصر فريق القادسية، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.