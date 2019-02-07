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اتحاد جدة يعلن نجاح عملية حارسه البرازيلي غروهي

المصدر: العربية.نت
غروهي بعد نجاح عمليته
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أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، نجاح العملية التي أجراها حارسه البرازيلي الجديد مارسيلو غروهي والتي كانت في مدريد الإسبانية.

وكان النادي الغربي تعاقد مع الحارس الشهير في البرازيل مطلع يناير الماضي قادما من صفوف فريق غريميو بورتو أليغري البرازيلي. ومنذ قدومه، لم يلعب الحارس أي مباراة بعد أن انتقل للنادي وهو في مراحل التأهيل من إصابته السابقة والتي تعرض لها في ضلوعه أمام ريفربليت الأرجنتيني في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس الماضي، وهي آخر مباراة شارك فيها.

وسيلعب الاتحاد، الرابع عشر، مباراته القادمة في الدوري أمام التعاون، الرابع، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كلمات دالّة

#غروهي, #التعاون, #الاتحاد

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