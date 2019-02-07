الأهلي يتجاوز الحزم ويخطف المركز الثالث "مؤقتاً"

واصل أهلي جدة مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب على مضيفه الحزم 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يوم الخميس، في حين واصل أحد انطلاقته بفوزه على ضيفه الفيصلي 4-1، في المرحلة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول والذي بدأه الأهلي بهدف مبكر عند الدقيقة 9 عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري الذي تابع تسديدة زميله السوري عمر السومة العائدة من الجزائري مليك عسلة حارس الحزم ليسدد الكرة قوية في الشباك، ورد الحزم سريعاً وتحديداً بعد مرور 5 دقائق بعدما تمكن لاعبه الكولومبي جون باجوي بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله مسعود بخيت برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وعاد الأهلي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 16 بعدما نجح بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مدافع الحزم سيف حسين الذي حول عرضية مهاجم الأهلي دجانيني تافاريس بالخطأ في مرمى فريقه، وبدأ الحزم مشوار البحث عن هدف التعادل ونجح بذلك عند الدقيقة 34 عن طريق مهاجمه محمد الصيعري الذي أكمل تمريرة زميله خالد البركة في شباك الأهلي.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته ونجح مهاجمه دجانيني تافاريس بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سلمان مؤشر ليضع الكرة في الشباك، وعند الدقيقة 90+4 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن غريب ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبفارق نقطتين عن الشباب الرابع والذي سيواجه مضيفه الفتح يوم السبت المقبل، وبقي الحزم على رصيده السابق 19 نقطة في المركز 12 مؤقتاً.