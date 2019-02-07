القادسية يحتج على مشاركة الغنام مع النصر

رفع مجلس إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل، احتجاجا رسميا على مشاركة سلطان الغنام لاعب النصر، والذي قد أصدر بحقه إيقافا لمباراتين يوم الثلاثاء، قبل أن تعلق لجنة الانضباط الإيقاف حتى مباراة الفريق القادمة.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرار إيقاف الغنام يوم الثلاثاء والذي كان من المقرر غيابه عن مواجهتي القادسية والأهلي، لتقوم لجنة الانضباط بتعليق قرارها يوم الأربعاء، يوم مباراة الفريق أمام القادسية، بحجة ضيق الوقت عندما صدر قرار الإيقاف.

وفاز النصر في مواجهته أمام القادسية يوم الأربعاء في أولى مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاثية لهدف واحد، سجلها عبدالرزاق حمدالله وفهد الجميعة وسلطان الغنام.

وجاء في نص شكوى القادسية عبر صفحته في "تويتر" "رفع النادي احتجاجاً رسمياً إلى لجنة الانضباط والأخلاق وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي النصر سلطان الغنام. وسيتم رفع كافة التفاصيل للجنة خلال المدة النظامية".