الهلال يسعى للابتعاد عن النصر في مواجهة الباطن

يسعى الهلال للابتعاد بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، في حين يبحث الفيحاء عن تضميد جراحه حينما يستضيف الاتفاق على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن يسعى الهلال لإعادة فارق 6 نقاط بينه وبين وصيفه وغريمه التقليدي النصر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، وقلّص النصر الوصيف الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 3 نقاط عقب فوزه على ضيفه القادسية 3-1 يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة 19.

ويتطلع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال إلى تحقيق فوزه الثاني برفقة فريقه الجديد عقب فوزه في أول مواجهة له بعد تعيينه مدرباً للهلال والتي كانت على حساب ضيفه الفتح 4 - 1 الأسبوع الماضي. ولن يتمكن زوران من الاستعانة بالنجم الإيطالي سبستيان جوفينكو محترف الفريق الجديد بسبب عدم جاهزيته البدنية.

وفي المقابل يبحث الباطن عن استعادة توازنه وخطف نقطة على الأقل من أمام المتصدر لإكمال مشواره نحو الابتعاد عن مناطق الخطر. وتوقفت انتصارات الباطن عقب خسارته الصعبة أمام ضيفه أهلي جدة 2-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز 13 برصيد 18 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يأمل الفيحاء في إيقاف مسلسل الخسائر المتتالية حينما يستضيف الاتفاق المتذبذب. وأصبح الفيحاء في وضع حرج للغاية حيث بات قريباً من مناطق الخطر المؤدية إلى الهبوط لدوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز 14 برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة صاحب المركز قبل الأخير.

وتلقى الفيحاء 4 خسائر متتالية في المراحل الأربع الماضية أمام الفيصلي والشباب والهلال والقادسية لتقرر إدارته اقالة الصربي سلافيولوب موسلين مدرب الفريق والذي لم يمضي على التعاقد معه سوى 3 أشهر فقط. وتعاقدت إدارة الفيحاء مع الجزائري نور الدين بن زكري ليقود الدفة الفنية للفريق خلفاً للصربي موسلين المقال.

ولن يتمكن بن زكري من الاستعانة من مهاجمه الكولومبي أسبريا الموقوف بقرارٍ انضباطي، إلا أنه قد يستعين بالمهاجم التونسي المخضرم أمين الشرميطي والذي تعاقدت معه إدارة الفيحاء الأسبوع الماضي. وفي المقابل يسعى الاتفاق لاستعادة توازنه عقب خسارته المفاجأة أمام أحد متذيل الترتيب في المرحلة السابقة ليبقى في المركز السابع برصيد 26 نقطة.